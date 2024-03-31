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Свердловские власти опровергли заявления сотрудников алапаевской «Авиалессохраны»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти опровергли заявления сотрудников алапаевского отделения «Авиалессохраны», которые пожаловались на плохие условие труды и сообщили, что не будут работать, пока ситуация не изменится.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заверил, что за последние три годы зарплата лесных пожарных выросла более, чем на 20%, и напомним, что в октябре 2023 года оклады всех сотрудников Уральской авиабазы проиндексировали на 10,9%. При этом он пояснил, что зарплата зависит от должности, классности и объёма выполненной работы.
Он также заявил, что всё выплачивается в срок, указав на отсутствие долгов перед огнеборцами. Поэтому, по его словам, риска того, что специалисты не выйдут на тушение лесных пожаров, нет.
Напомним, что прошлым летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заверил, что за последние три годы зарплата лесных пожарных выросла более, чем на 20%, и напомним, что в октябре 2023 года оклады всех сотрудников Уральской авиабазы проиндексировали на 10,9%. При этом он пояснил, что зарплата зависит от должности, классности и объёма выполненной работы.
«Средняя заработная плата лесных пожарных Уральской авиабазы составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Во время максимальных пиков горимости сотрудники авиаотделений, которые принимают непосредственное участие в ликвидации пожаров, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц»,
– утверждает Денис Мамонтов.
Он также заявил, что всё выплачивается в срок, указав на отсутствие долгов перед огнеборцами. Поэтому, по его словам, риска того, что специалисты не выйдут на тушение лесных пожаров, нет.
Напомним, что прошлым летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
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