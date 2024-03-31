Свердловские власти опровергли заявления сотрудников алапаевской «Авиалессохраны»

«Средняя заработная плата лесных пожарных Уральской авиабазы составляет от 40 до 80 тысяч рублей. Во время максимальных пиков горимости сотрудники авиаотделений, которые принимают непосредственное участие в ликвидации пожаров, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц»,