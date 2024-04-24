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Директор Уральской авиабазы опроверг обвинения сотрудников алапаевского отделения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор Уральской авиабазы Александр Петров опроверг обвинения сотрудников алапаевского отделения в сторону руководство, заявив, что все необходимые для работы средства индивидуальной защиты были переданы ещё до 22 апреля.
Однако сразу после этого он аккуратно уточнил, что СИЗы выдаются пожарным непосредственно перед выходом на тушение огня в лесах и что в этом году десантники из Алапаевска ещё не принимали участие в ликвидации пожаров, передаёт департамент информационной политики региона.
Однако сразу после этого он аккуратно уточнил, что СИЗы выдаются пожарным непосредственно перед выходом на тушение огня в лесах и что в этом году десантники из Алапаевска ещё не принимали участие в ликвидации пожаров, передаёт департамент информационной политики региона.
«В распоряжении местного авиаотделения есть всё необходимое для работы всего коллектива авиаотделения. Это 78 пар рукавиц, 23 влагостойких плаща, 23 респиратора, 23 единицы защитных очков, 36 защитных касок, а также необходимое количество спальных мешков, палаток и быстронадувающихся матрасов. Кроме того, закуплены цепи, шины и другие комплектующие для бензопил. До конца недели в Алапаевск поступят также ещё четыре тента, аптечки и комплекты посуды»,
– заявил Александр Петров.
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