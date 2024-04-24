Директор Уральской авиабазы опроверг обвинения сотрудников алапаевского отделения

– заявил Александр Петров.

«В распоряжении местного авиаотделения есть всё необходимое для работы всего коллектива авиаотделения. Это 78 пар рукавиц, 23 влагостойких плаща, 23 респиратора, 23 единицы защитных очков, 36 защитных касок, а также необходимое количество спальных мешков, палаток и быстронадувающихся матрасов. Кроме того, закуплены цепи, шины и другие комплектующие для бензопил. До конца недели в Алапаевск поступят также ещё четыре тента, аптечки и комплекты посуды»,