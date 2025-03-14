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Пожароопасный сезон в Свердловской области объявят 2 апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году пожароопасный сезон в Свердловской области решили объявить на три дня раньше, чем в 2024 году. Соответствующее постановление подписал губернатор на сегодняшнем заседании регионального правительства.
А продлится он до 15 октября. Такое решение приняли, опиравшись на опыт последних пяти лет. Также на него повлияло то, что в последние дни снег стал активно таять.
Отмечается, что область уже начала активно готовиться к защите населения и лесов от природных пожаров.
Напомним, что в прошлом году пожароопасный сезон планировали установить 10 апреля, но потом дату сдвинули на 5 апреля.
«Евгений Куйвашев установил дату начала пожароопасного сезона в Свердловской области – 2 апреля»,
– сообщает департамент информполитики региона.
А продлится он до 15 октября. Такое решение приняли, опиравшись на опыт последних пяти лет. Также на него повлияло то, что в последние дни снег стал активно таять.
Отмечается, что область уже начала активно готовиться к защите населения и лесов от природных пожаров.
Напомним, что в прошлом году пожароопасный сезон планировали установить 10 апреля, но потом дату сдвинули на 5 апреля.
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