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Редактор Вечерних Ведомостей задержан полицией
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге полицейские задержали главного редактора нашего издания Владислава Постникова. Сейчас он находится в отделе полиции №1 «Кировский», где на него составляют протокол по административной статье.
Подробности чуть позже.
Подробности чуть позже.
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