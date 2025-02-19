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СМИ сообщают о драке в школе №142 в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что вчера в екатеринбургской школе №142 в Горном Щите подрались ученики.
Кадры с забрызганным кровью полом опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». По данным Ura.ru, в ходе драки один ученик сломал другому нос. Но директор школы Наталья Обожина эту информацию опровергла, заявив, что у ребёнка только отёк.
С её слов, подравшиеся мальчики – друзья.
В городском УМВД заявили, что конфликт между школьниками полностью исчерпан, родители не стали предъявлять претензий.
Кадры с забрызганным кровью полом опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». По данным Ura.ru, в ходе драки один ученик сломал другому нос. Но директор школы Наталья Обожина эту информацию опровергла, заявив, что у ребёнка только отёк.
«Нос никому вчера не сломали. У ребенка только отек, никаких повреждений нет. Он в порядке. Кровь на полу была из-за удара в нос – там же капилляры слабые»,
– заявила Обожина.
С её слов, подравшиеся мальчики – друзья.
В городском УМВД заявили, что конфликт между школьниками полностью исчерпан, родители не стали предъявлять претензий.
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