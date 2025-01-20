В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники полиции Екатеринбурга подвели итоги рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверки проводились на строительных площадках и в заведениях общепита.Как сообащет УМВД России по Екатеринбургу, на стройке в районе ЖК «Солнечный», расположенной на углу улиц Нескучной и Лучистой, проверили 78 иностранных граждан. В результате выявили 11 человек, работавших без патента, что нарушает ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, составлены протоколы на их работодателей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к труду иностранных граждан без разрешительных документов. Кроме того, еще четверо иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).В заведениях общепита на улице Санаторной выявили четырех человек, нарушивших режим пребывания в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Среди них оказалась девушка 2006 года рождения, работавшая без патента и не прошедшая обязательную дактилоскопию. Также у нее обнаружили «студенческий билет с признаками подделки», что стало основанием для проверки по ст. 327 УК РФ (подделка документов).Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. В отношении них рассматривается вопрос об административном выдворении за пределы России.