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В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите

11.03 Суббота, 25 января 2025
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
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Сотрудники полиции Екатеринбурга подвели итоги рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверки проводились на строительных площадках и в заведениях общепита.

Как сообащет УМВД России по Екатеринбургу, на стройке в районе ЖК «Солнечный», расположенной на углу улиц Нескучной и Лучистой, проверили 78 иностранных граждан. В результате выявили 11 человек, работавших без патента, что нарушает ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, составлены протоколы на их работодателей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к труду иностранных граждан без разрешительных документов. Кроме того, еще четверо иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).

В заведениях общепита на улице Санаторной выявили четырех человек, нарушивших режим пребывания в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Среди них оказалась девушка 2006 года рождения, работавшая без патента и не прошедшая обязательную дактилоскопию. Также у нее обнаружили «студенческий билет с признаками подделки», что стало основанием для проверки по ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. В отношении них рассматривается вопрос об административном выдворении за пределы России.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:03 В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите
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20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
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17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
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