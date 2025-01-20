Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
Сотрудники полиции Екатеринбурга подвели итоги рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверки проводились на строительных площадках и в заведениях общепита.
Как сообащет УМВД России по Екатеринбургу, на стройке в районе ЖК «Солнечный», расположенной на углу улиц Нескучной и Лучистой, проверили 78 иностранных граждан. В результате выявили 11 человек, работавших без патента, что нарушает ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, составлены протоколы на их работодателей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к труду иностранных граждан без разрешительных документов. Кроме того, еще четверо иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).
В заведениях общепита на улице Санаторной выявили четырех человек, нарушивших режим пребывания в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Среди них оказалась девушка 2006 года рождения, работавшая без патента и не прошедшая обязательную дактилоскопию. Также у нее обнаружили «студенческий билет с признаками подделки», что стало основанием для проверки по ст. 327 УК РФ (подделка документов).
Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. В отношении них рассматривается вопрос об административном выдворении за пределы России.
Как сообащет УМВД России по Екатеринбургу, на стройке в районе ЖК «Солнечный», расположенной на углу улиц Нескучной и Лучистой, проверили 78 иностранных граждан. В результате выявили 11 человек, работавших без патента, что нарушает ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, составлены протоколы на их работодателей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к труду иностранных граждан без разрешительных документов. Кроме того, еще четверо иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).
В заведениях общепита на улице Санаторной выявили четырех человек, нарушивших режим пребывания в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Среди них оказалась девушка 2006 года рождения, работавшая без патента и не прошедшая обязательную дактилоскопию. Также у нее обнаружили «студенческий билет с признаками подделки», что стало основанием для проверки по ст. 327 УК РФ (подделка документов).
Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. В отношении них рассматривается вопрос об административном выдворении за пределы России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
22 января 2025
22 января 2025
У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
22 января 2025
22 января 2025