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О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ночи до конца текущей недели в Свердловской области будут холодными. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -24°C.
В субботу, 25 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -17...-12°C, днём -13...-8°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах отдельные порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков. Ночью -14...-12°C, днём чуть теплее – -10...-8°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 26 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C, на севере -14...-9°C. Днём -11...-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -18...-16°C, днём -8...-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 25 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ночью -17...-12°C, днём -13...-8°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах отдельные порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков. Ночью -14...-12°C, днём чуть теплее – -10...-8°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 26 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C, на севере -14...-9°C. Днём -11...-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -18...-16°C, днём -8...-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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