На трассе Пермь–Екатеринбург зафиксированы серьёзные проблемы с уборкой снега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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После обильных снегопадов в Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции выявили значительные недостатки в зимнем содержании дорог. Особенно остро, как сообщет облсатная ГИБДД, проблема стоит на федеральной трассе Пермь–Екатеринбург. На 266-м километре в районе города Нижние Серги разворотные петли практически не убраны от снега, что серьёзно затрудняет движение транспорта. Такая ситуация увеличивает риск аварий, особенно в условиях сложной зимней погоды.Помимо федеральной трассы, проблемы выявлены и на региональных дорогах. Многие участки остаются неочищенными, а снежные валы вдоль обочин мешают видимости и препятствуют безопасному движению автомобилей. В ответ на это Госавтоинспекция активно проверяет дорожные службы, выносит предписания об устранении нарушений и привлекает к ответственности ответственных за зимнее содержание дорог. По статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. С начала года уже возбуждено более 25 дел и выдано около 200 предписаний.В сязи с выявленными проблемами, Госавтоинспекция обратилась к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима, увеличении дистанции между автомобилями и использовании зимних шин. Эти меры помогут снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий даже на дорогах с гололёдом и неубранным снегом.