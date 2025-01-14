Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»





– рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко. «Участие в проекте "Открытый родильный дом" позволит нам рассказать папам и мамам о том, как они могут облегчить свою жизнь с помощью наших сервисов и инструментов. Например, мы посчитали, что на покупке базового набора для новорождённых на Авито можно сэкономить до 48% от его стоимости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авито стал официальным партнёром федерального проекта «Открытый родильный дом», который рассказывает о том, как здорово быть матерью, и транслирует в роддомах и женских консультациях обучающий контент для молодых родителей. В рамках партнёрства команда площадки подготовила свои обучающие материалы.Как сообщили представители Авито, молодым родителям будут рассказывать о всех возможностях площадки. Так, например, в обучающих программах можно будет узнать, как находить на платформе редкие товары, или где найти вещи, которые отдают бесплатно, либо самому отдать или продать то, из чего ребёнок уже вырос или что ему уже не нужно. Также там покажут, где посмотреть новые вещи, в том числе от местных производителей.Кроме этого, в обучающих материалах рассказывают, как можно открыть своё дело, будучи в отпуске по уходу за ребёнком.