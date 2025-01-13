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Жителей Свердловской области предупреждают о тридцатиградусных морозах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о сильном похолодании в Свердловской области. Они прогнозируют метели и морозы до -30°C.
Сегодня, 20 января, в Свердловской области погода будет ещё «тёплой». Ожидается небольшой снег, днём -6...-1°C и -12...-7°C на крайнем севере. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 21 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, метель. Ночью на юге -18...-13°C, на севере -26...-21°C, на крайнем севере до -29°C. Днём на юге -17...-12°C, на севере -23...-18°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -15...-13°C, днём -14...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 22 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -25...-20°C, на крайнем севере до -30°C. Днём -20...-15°C, на севере до -23°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -22...-20°C, днём -18...-16°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 20 января, в Свердловской области погода будет ещё «тёплой». Ожидается небольшой снег, днём -6...-1°C и -12...-7°C на крайнем севере. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 21 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, метель. Ночью на юге -18...-13°C, на севере -26...-21°C, на крайнем севере до -29°C. Днём на юге -17...-12°C, на севере -23...-18°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -15...-13°C, днём -14...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 22 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -25...-20°C, на крайнем севере до -30°C. Днём -20...-15°C, на севере до -23°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -22...-20°C, днём -18...-16°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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