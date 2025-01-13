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Жителей Свердловской области предупреждают о тридцатиградусных морозах

10.26 Понедельник, 20 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о сильном похолодании в Свердловской области. Они прогнозируют метели и морозы до -30°C.

Сегодня, 20 января, в Свердловской области погода будет ещё «тёплой». Ожидается небольшой снег, днём -6...-1°C и -12...-7°C на крайнем севере. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой снег, -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 21 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, метель. Ночью на юге -18...-13°C, на севере -26...-21°C, на крайнем севере до -29°C. Днём на юге -17...-12°C, на севере -23...-18°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В столице Урала небольшой снег. Ночью -15...-13°C, днём -14...-12°C. Ветер 4-9 м/сек.

В среду, 22 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -25...-20°C, на крайнем севере до -30°C. Днём -20...-15°C, на севере до -23°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В уральской столице ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -22...-20°C, днём -18...-16°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:46 Ледовый городок в Екатеринбурге завершил свою работу
18:14 Коллекция виниловых пластинок The Beatles выставлена на продажу в Екатеринбурге за 65,5 тысячи рублей
16:40 Глава СК запросил доклад по делу о гибели женщины, которую толкнули под машину в Свердловской области в 2015 году
13:08 В Свердловской области выпустили юбилейный конверт в честь 25-летия парка «Оленьи ручьи»
12:50 В Екатеринбурге в торговом центре VEER Mall парковка стала платной
12:31 МЧС закрыло три нелегальные купели в Свердловской области
12:12 В Нижнем Тагиле двухлетний ребёнок пострадал от удара током из-за световой инсталляции
11:41 В Свердловской области «ЛизаАлерт» объявила набор волонтёров для работы с ориентировками в сети
11:20 В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:03 Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
22:38 Лидер еврейской общины скончался в Екатеринбурге
19:48 Росприроднадзор выявил экологические нарушения на «Высокогорском ГОКе» в Нижнем Тагиле
17:51 В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
16:43 СК выясняет обстоятельства травмирования девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
15:59 В Екатеринбурге спрос на услугу «Повар на дом» вырос на 120% в декабре
14:35 Роспотребнадзор Свердловской области проверил качество воды в купелях
13:18 В Екатеринбурге стартовал этап Гран-При России по быстрым шахматам и блицу
13:00 В Каменске-Уральском ищут пропавшего мужчину: водителей просят проверить записи с видеорегистраторов
12:20 В Екатеринбурге покажут спектакль «Мрамор» с трансляцией из квартиры Бродского
11:25 В Крещенские дни на дорогах Свердловской области будут патрулировать 350 экипажей ДПС
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