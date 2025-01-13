В Екатеринбурге приставы через Авито нашли не платившую по алиментам мать

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбурженка, которая утверждала, что не может платить своим сыновьям алименты, так как у неё нет доходов, разрушила свою легенду, столкнувшись с приставами на Авито, когда продавала шубы. Её долг перед детьми к этому моменту достиг 700 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, женщина была обязана платить алименты на содержание двух сыновей-близнецов, которым сейчас по девять лет, но не делала этого, уверяя, что у неё нет доходов.Однако приставы нашли объявления о продаже шуб, которые должница выставляла на Авито, и связались, чтобы узнать, где можно примерить меховые изделия. Женщина, ничего не подозревая, сообщила свой адрес. В итоге на примерку приставы приехали уже с протоколом по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), по итогам которого суд приговорил мать к 100 обязательным работам.