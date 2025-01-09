В Екатеринбурге выявлены нарушения при содержании дорог зимой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований по содержанию улично-дорожной сети Екатеринбурга в зимний период. Обследование охватило дороги Верх-Исетского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов.Проверка, проведённая прокурором города Светланой Кузнецовой совместно с сотрудниками ГИБДД, состоялась 4 и 7 января 2025 года. Особое внимание уделялось расчистке мест массового скопления людей, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. В ходе проверки были выявлены значительные нарушения, препятствующие безопасному передвижению пешеходов и транспорта. Так, были зафиксированы снежные валы на обочинах и у пешеходных зон, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части. Эти недостатки представляют угрозу для безопасности горожан, особенно в условиях активного движения транспорта.В результате выявленных нарушений прокуратура направила представления об устранении недостатков руководителям дорожно-эксплуатационных служб всех проверенных районов. Прокуратура города оставила рассмотрение этих документов на контроле, чтобы обеспечить приведение дорожной сети Екатеринбурга в соответствие с нормативами зимнего содержания.