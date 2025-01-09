В свердловском сервелате обнаружили антибиотики





сообщили Россельхознадзоре. «В начале января в ведомство поступило лабораторное заключение о несоответствии в мясной продукции техническим регламентам и ГОСТу. В частности, в пробе установлено наличие остаточного количества лекарственного препарата офлоксацина»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В колбасе, произведенной одним из свердловских предприятий, обнаружили антибиотики, чего не должно быть в готовой продукции. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.Там также объяснили, что антибиотики могут попасть в готовую продукцию в тех случаях, когда животных, которые потом идут на мясо, лечат большим количеством антибиотиков или не соблюдают сроки, необходимые для того, чтобы лекарство вышло из организма.Для людей такая колбаса грозит развитием антибиотикорезистентности у бактерий. Другими словами, бактерии станут устойчивыми к антибиотикам, которые могут потребоваться человеку при лечении.