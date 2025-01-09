Возрастное ограничение 18+
В свердловском сервелате обнаружили антибиотики
Фото: Вечерние ведомости
В колбасе, произведенной одним из свердловских предприятий, обнаружили антибиотики, чего не должно быть в готовой продукции. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Там также объяснили, что антибиотики могут попасть в готовую продукцию в тех случаях, когда животных, которые потом идут на мясо, лечат большим количеством антибиотиков или не соблюдают сроки, необходимые для того, чтобы лекарство вышло из организма.
Для людей такая колбаса грозит развитием антибиотикорезистентности у бактерий. Другими словами, бактерии станут устойчивыми к антибиотикам, которые могут потребоваться человеку при лечении.
«В начале января в ведомство поступило лабораторное заключение о несоответствии в мясной продукции техническим регламентам и ГОСТу. В частности, в пробе установлено наличие остаточного количества лекарственного препарата офлоксацина»,
– сообщили Россельхознадзоре.
Там также объяснили, что антибиотики могут попасть в готовую продукцию в тех случаях, когда животных, которые потом идут на мясо, лечат большим количеством антибиотиков или не соблюдают сроки, необходимые для того, чтобы лекарство вышло из организма.
Для людей такая колбаса грозит развитием антибиотикорезистентности у бактерий. Другими словами, бактерии станут устойчивыми к антибиотикам, которые могут потребоваться человеку при лечении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
03 января 2025
03 января 2025
Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления
01 января 2025
01 января 2025