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В Артёмовском 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Артёмовском полиция и родные ищут 15-летнюю Снежану Требушкову. В среду, 8 января, она ушла гулять и не вернулась домой. Об исчезновении девочки сообщила её мама.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, но поиски пропавшей сейчас ориентированы все дежурные наряды, полицейские проверяют все места, в которых, как предполагается, может находиться девочка.
Всех, кто мог её видеть, просят сообщать в дежурную часть ОМВД России «Артемовский» по телефону: 8(34363) 2-12-02 или 8(34363) 2-08-35.
В день пропажи девочка была одета в чёрный тёплый плащ, белую шапку из ангорки, синие джинсы, серую кофту на замке и чёрные сапоги до колена.
По данным «КП-Екатеринбург», перед исчезновением пропавшая познакомилась с парнем из Екатеринбурга. Его личность устанавливают.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, но поиски пропавшей сейчас ориентированы все дежурные наряды, полицейские проверяют все места, в которых, как предполагается, может находиться девочка.
Всех, кто мог её видеть, просят сообщать в дежурную часть ОМВД России «Артемовский» по телефону: 8(34363) 2-12-02 или 8(34363) 2-08-35.
В день пропажи девочка была одета в чёрный тёплый плащ, белую шапку из ангорки, синие джинсы, серую кофту на замке и чёрные сапоги до колена.
По данным «КП-Екатеринбург», перед исчезновением пропавшая познакомилась с парнем из Екатеринбурга. Его личность устанавливают.
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