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За новогодние праздники Ледовый городок в Екатеринбурге посетило более 140 тысяч человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во время новогодних каникул в Ледовом городке Екатеринбурга, который в минувшем году возвели в Историческом сквере, побывало более 140 тысяч человек.
Такую статистику привёл глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале. Каток на площади 1905 года, по словам градоначальника, посетило свыше 40 тысяч человек.
В администрации города также уточнили, что Ледовый городок продолжит работать до 19 января, а каток будет оставаться на площади ещё до 16 февраля.
Такую статистику привёл глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале. Каток на площади 1905 года, по словам градоначальника, посетило свыше 40 тысяч человек.
«Главный каток и ледовый городок пользуются большой популярностью. Судя по отзывам, в том числе поступившим мне через чат-бот в телеграм-канале, наша идея создать в центре сразу две крупные новогодние площадки пришлась всем по душе»,
– написал мэр.
В администрации города также уточнили, что Ледовый городок продолжит работать до 19 января, а каток будет оставаться на площади ещё до 16 февраля.
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