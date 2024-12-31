За новогодние праздники Ледовый городок в Екатеринбурге посетило более 140 тысяч человек

– написал мэр.

«Главный каток и ледовый городок пользуются большой популярностью. Судя по отзывам, в том числе поступившим мне через чат-бот в телеграм-канале, наша идея создать в центре сразу две крупные новогодние площадки пришлась всем по душе»,