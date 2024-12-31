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За новогодние праздники Ледовый городок в Екатеринбурге посетило более 140 тысяч человек

15.15 Четверг, 9 января 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Во время новогодних каникул в Ледовом городке Екатеринбурга, который в минувшем году возвели в Историческом сквере, побывало более 140 тысяч человек.

Такую статистику привёл глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале. Каток на площади 1905 года, по словам градоначальника, посетило свыше 40 тысяч человек.

«Главный каток и ледовый городок пользуются большой популярностью. Судя по отзывам, в том числе поступившим мне через чат-бот в телеграм-канале, наша идея создать в центре сразу две крупные новогодние площадки пришлась всем по душе»,

– написал мэр.


В администрации города также уточнили, что Ледовый городок продолжит работать до 19 января, а каток будет оставаться на площади ещё до 16 февраля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:15 Ударившему девушку-фельдшера в Североуральске гуляке предъявили обвинение
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15:30 Налоговый консультант поделилась с предпринимателями семью советами
13:54 Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой самолёта в Екатеринбурге
13:24 Почти треть екатеринбуржцев продолжала работать в праздники
12:18 Два человека пострадали при возгорании пункта приёма вторсырья в Екатеринбурге
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