Возрастное ограничение 18+
Прокуратура раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
Екатеринбургская прокуратура обрушила критику на дорожников, очищавших от снега улицы уральской столицы в праздничные дни. Ведомство сообщает о нарушениях в пяти районах города.
Как рассказали в прокуратуре региона, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вместе с сотрудниками городской ГИБДД 4 и 7 января проверяла качество уборки в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Особое внимание она уделяла местам, через которые чаще всего проходят горожане, и во всех пяти районах она обнаружила нарушения.
По итогам проверки в адрес руководителей дорожно-эксплуатационных участков были внесены представления об устранении нарушений.
Как рассказали в прокуратуре региона, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вместе с сотрудниками городской ГИБДД 4 и 7 января проверяла качество уборки в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Особое внимание она уделяла местам, через которые чаще всего проходят горожане, и во всех пяти районах она обнаружила нарушения.
«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах»,
– сообщили в ведомстве.
По итогам проверки в адрес руководителей дорожно-эксплуатационных участков были внесены представления об устранении нарушений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию