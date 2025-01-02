Прокуратура раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге





– сообщили в ведомстве. «В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургская прокуратура обрушила критику на дорожников, очищавших от снега улицы уральской столицы в праздничные дни. Ведомство сообщает о нарушениях в пяти районах города.Как рассказали в прокуратуре региона, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вместе с сотрудниками городской ГИБДД 4 и 7 января проверяла качество уборки в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Особое внимание она уделяла местам, через которые чаще всего проходят горожане, и во всех пяти районах она обнаружила нарушения.По итогам проверки в адрес руководителей дорожно-эксплуатационных участков были внесены представления об устранении нарушений.