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Невьянскую башню ждёт ремонт
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Невьянскую наклонную башню, построенную в центре Невьянска ещё в 1721-1725 года по приказу Демидова, хотят отремонтировать.
О планируемом ремонте в интервью «Областной газете» сообщила генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева. По её словам, в последний раз башню ремонтировали около 20 лет назад. Также небольшие работы по фасаду проводились там в 2009 году.
Теперь же из-за роста популярности невьянской достопримечательности нагрузка на памятник архитектуры возросла и стала требовать ремонта. В 2023 году Невьянскую башню посетило 256 тысяч человек, а в 2024 году этот показатель удалось преодолеть уже к 1 октября.
Сейчас в планах отреставрировать фасад, часы и смонтировать новую подсветку. Внутри хотят модернизировать систему электроснабжения и отопления, а также восстановить лестницы и оборудовать объект инфраструктурой для людей с малой мобильностью.
Всего на ремонт башни из областного бюджета выделили 104 миллиона рублей. Первые работы должны будут начаться уже в феврале. Ожидается, что весь ремонт займёт не меньше семи месяцев.
О планируемом ремонте в интервью «Областной газете» сообщила генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева. По её словам, в последний раз башню ремонтировали около 20 лет назад. Также небольшие работы по фасаду проводились там в 2009 году.
Теперь же из-за роста популярности невьянской достопримечательности нагрузка на памятник архитектуры возросла и стала требовать ремонта. В 2023 году Невьянскую башню посетило 256 тысяч человек, а в 2024 году этот показатель удалось преодолеть уже к 1 октября.
Сейчас в планах отреставрировать фасад, часы и смонтировать новую подсветку. Внутри хотят модернизировать систему электроснабжения и отопления, а также восстановить лестницы и оборудовать объект инфраструктурой для людей с малой мобильностью.
Всего на ремонт башни из областного бюджета выделили 104 миллиона рублей. Первые работы должны будут начаться уже в феврале. Ожидается, что весь ремонт займёт не меньше семи месяцев.
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