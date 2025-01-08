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Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 10 января
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС продлило штормовое предупреждение до 10 января. По данным спасателей, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Также специалисты призывают парковать свои авто подальше от деревьев и рекламных конструкций.
Напоминаем, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
«Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов»,
– предупреждают в МЧС.
Также специалисты призывают парковать свои авто подальше от деревьев и рекламных конструкций.
Напоминаем, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
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