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Количество электричек увеличат на Среднем Урале в новогодние праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогодние праздники увеличат количество электричек на Среднем Урале. Так, дизель-поезда «Орланы» между Екатеринбургом и Челябинском будут курсировать до 13 января не два, а три раза в сутки — в 06.45, 13.42 и 19.13 из Челябинска и в 08:34, 11:41 и 18:07 из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Кроме того, с одного до двух в день увеличат количество электропоездов, следующих из Красноуфимска в Дружинино и обратно. Из Красноуфимска поезда будут отправляться в 07.20 и 18.21, из Дружинино — в 06.16 и 17.23. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в ППК «Содружество», обеспечивающей пригородное сообщение на территории Свердловской области, относящейся к Горьковской железной дороге.
СвЖД также сообщила, что по просьбе жителей остановка на станции Вагановка (посёлок Чекмень) стала круглогодичной для пригородных поездов №6831/6834 Нижний Тагил – Европейская. Ранее они останавливались на этой станции только в летний сезон.
Напомним, что в предыдущие годы из-за ажиотажа в праздничные дни «Орланы», следующие из Челябинска в Екатеринбург, переполнялись настолько, что в них возникали давки, а пассажиры жаловались, что им продавали билеты на несуществующие места. В ситуацию приходилось вмешиваться транспортной прокуратуре.
Кроме того, с одного до двух в день увеличат количество электропоездов, следующих из Красноуфимска в Дружинино и обратно. Из Красноуфимска поезда будут отправляться в 07.20 и 18.21, из Дружинино — в 06.16 и 17.23. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в ППК «Содружество», обеспечивающей пригородное сообщение на территории Свердловской области, относящейся к Горьковской железной дороге.
СвЖД также сообщила, что по просьбе жителей остановка на станции Вагановка (посёлок Чекмень) стала круглогодичной для пригородных поездов №6831/6834 Нижний Тагил – Европейская. Ранее они останавливались на этой станции только в летний сезон.
Напомним, что в предыдущие годы из-за ажиотажа в праздничные дни «Орланы», следующие из Челябинска в Екатеринбург, переполнялись настолько, что в них возникали давки, а пассажиры жаловались, что им продавали билеты на несуществующие места. В ситуацию приходилось вмешиваться транспортной прокуратуре.
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