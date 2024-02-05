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Свердловских железнодорожников прокурорски пожурили за переполненные «Орланы»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура сообщила о завершении проверки ситуации, сложившейся с «Орланами» в новогодние праздники. В электропоезда с птичьим названием билетов продавали больше, чем фактически имелось пассажирских мест.
Организованная Свердловской транспортной прокуратурой проверка подтвердила, что факты, изложенные в публикациях СМИ (в том числе — «Вечерних Ведомостей») действительно имели место. Права пассажиров электропоездов, курсирующих между Челябинском и Екатеринбургом, действительно были нарушены.
«Установлено, что перевозчик, осуществляя продажу проездных документов по вышеуказанному маршруту в электропоезд «Орлан» в составе трех вагонов в период с 01.01.2024 по 09.01.2024, не обеспечил фактическое предоставление подвижного состава в необходимом количестве. Кроме этого, перевозка пассажиров в указанный период осуществлялась с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законодательства, с неработающими санитарными комнатами, несоблюдении температурного режима в пути следования», — отчитывается Свердловская транспортная прокуратура о результатах проверки.
Виновником нарушения прав пассажиров признано акционерное общество «Свердловская пригородная компания». Его генеральному директору транспортным прокурором внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества.
Организованная Свердловской транспортной прокуратурой проверка подтвердила, что факты, изложенные в публикациях СМИ (в том числе — «Вечерних Ведомостей») действительно имели место. Права пассажиров электропоездов, курсирующих между Челябинском и Екатеринбургом, действительно были нарушены.
«Установлено, что перевозчик, осуществляя продажу проездных документов по вышеуказанному маршруту в электропоезд «Орлан» в составе трех вагонов в период с 01.01.2024 по 09.01.2024, не обеспечил фактическое предоставление подвижного состава в необходимом количестве. Кроме этого, перевозка пассажиров в указанный период осуществлялась с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законодательства, с неработающими санитарными комнатами, несоблюдении температурного режима в пути следования», — отчитывается Свердловская транспортная прокуратура о результатах проверки.
Виновником нарушения прав пассажиров признано акционерное общество «Свердловская пригородная компания». Его генеральному директору транспортным прокурором внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества.
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