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Из-за давки между Екатеринбургом и Челябинском запустят еще одну пару «Орланов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После жалоб на давку в рельсовых автобусах «Орлан», которые курсируют между Екатеринбургом и Челябинском, в СвЖД пообещали запустить третью пару поездов.
Об этом сообщает портал «Е1». Ранее планировалось запустить третью пару «Орланов» в январе 2024 года, но после того, как на ситуацию обратила внимание Уральская транспортная прокуратура, было принято решение попытаться сделать это на месяц раньше – в декабре 2023 года. Сегодня в транспортной прокуратуре заявили о намерении проверить действия перевозчика на законность из-за давки и продажи билетов без мест.
Ожидается, что новая пара рельсовых автобусов будет уезжать из Екатеринбурга в утреннее время, а из Челябинска – в дневное.
Об этом сообщает портал «Е1». Ранее планировалось запустить третью пару «Орланов» в январе 2024 года, но после того, как на ситуацию обратила внимание Уральская транспортная прокуратура, было принято решение попытаться сделать это на месяц раньше – в декабре 2023 года. Сегодня в транспортной прокуратуре заявили о намерении проверить действия перевозчика на законность из-за давки и продажи билетов без мест.
Ожидается, что новая пара рельсовых автобусов будет уезжать из Екатеринбурга в утреннее время, а из Челябинска – в дневное.
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