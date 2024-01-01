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В пригородный поезд из Челябинска в Екатеринбург продали билетов больше, чем было мест

Ситуация с нехваткой мест в поезде Челябинск — Екатеринбург повторяется второй год подряд

11.01 Среда, 3 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажиры рельсового автобуса «Орлан», который 2 января следовал по маршруту Челябинск — Екатеринбург, обвинили «Свердловскую пригородную компанию» в том, что состав оказался на один вагон меньше, чем было продано билетов.

Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на пассажиров.

Кто-то сказал, что раз одного вагона нет, то все могут занимать места без привязки к билетам. В итоге наши места заняли люди, у которых такие же места, но в том вагоне, которого нет. Нам чуть драться не пришлось за свои места. Кое-как отвоевали!

— рассказал читатель издания.


По словам пассажиров поезда, желающих уехать из Челябинска было так много, что первую половину пути в проходах не было сводного пространства. Контролёр, по их словам, собрал контакты возмущавшихся и пообещал, что из СПК всем позвонят.

В самой СПК признали проблему, заявив, что количество вагонов в поезде было незапланированно сокращено по техническим причинам.

2 января 2024 года в рейс пригородного поезда №7007/7027 сообщением Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) по техническим причинам отправился состав из двух вагонов вместо трёх. «Свердловская пригородная компания» приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.

— сказали в пресс-службе СПК.


Уральская транспортная прокуратура заявила о начале проверки на предмет соблюдения закона о защите прав потребителей.

Отметим, что жалобы на нехватку мест в «Орланах», двигающихся из Челябинска в Екатеринбург, были ровно год назад — в новогодние каникулы 2023 года. Тогда люди жаловались на давку и даже сообщали, что кто-то падал в обморок от духоты. Железнодорожников обвинили в том, что они продали билетов больше, чем вмещает вагон. Тогда в ситуацию также вмешивалась транспортная прокуратура, а в СПК после того инцидента увеличили количество вагонов в составе.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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