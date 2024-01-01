В пригородный поезд из Челябинска в Екатеринбург продали билетов больше, чем было мест

— рассказал читатель издания.

Кто-то сказал, что раз одного вагона нет, то все могут занимать места без привязки к билетам. В итоге наши места заняли люди, у которых такие же места, но в том вагоне, которого нет. Нам чуть драться не пришлось за свои места. Кое-как отвоевали!