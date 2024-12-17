В Екатеринбурге прооперировали преданную хозяевами собачку

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Владельцы домашних животных должны понимать, что, выпуская питомцев на самовыгул, они обрекают их на неизбежную встречу со множеством опасностей, которые подстерегают в большом городе на каждом шагу. Рано или поздно такая встреча может закончиться весьма плачевно.Так случилось с собачкой Черри. Крохотулька с большими глазами гуляла сама по себе, пока однажды не попала под машину. Травмированная, она лежала на обочине дороги, пока её не подобрал сердобольный горожанин и не отвёз в ветклинику.Там выяснилось, что животное получила перелом обеих задних лапок. Нашлись и хозяева Черри, которые так беспечно отпускали её одну навстречу опасностям. Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность за лечение травмировавшейся по их вине собаки, оплатить необходимые её операции, обеспечить уход хотя бы на время восстановления поломанных конечностей, они попросили ветеринаров… усыпить Черри.К счастью, ветеринары отказались умертвлять вовсе не обречённое животное, и вскоре Черри оказалась под опекой приюта для больных и травмированных «бродяжек». «Клякса» уговорила зооврачей прооперировать собачку в долг и теперь занимается дальнейшей её судьбой.Помочь «Кляксе» закрыть долг за операцию на лапках Черри можно по ниже указанным реквизитам: