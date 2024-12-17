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В Екатеринбурге прооперировали преданную хозяевами собачку
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Владельцы домашних животных должны понимать, что, выпуская питомцев на самовыгул, они обрекают их на неизбежную встречу со множеством опасностей, которые подстерегают в большом городе на каждом шагу. Рано или поздно такая встреча может закончиться весьма плачевно.
Так случилось с собачкой Черри. Крохотулька с большими глазами гуляла сама по себе, пока однажды не попала под машину. Травмированная, она лежала на обочине дороги, пока её не подобрал сердобольный горожанин и не отвёз в ветклинику.
Там выяснилось, что животное получила перелом обеих задних лапок. Нашлись и хозяева Черри, которые так беспечно отпускали её одну навстречу опасностям. Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность за лечение травмировавшейся по их вине собаки, оплатить необходимые её операции, обеспечить уход хотя бы на время восстановления поломанных конечностей, они попросили ветеринаров… усыпить Черри.
К счастью, ветеринары отказались умертвлять вовсе не обречённое животное, и вскоре Черри оказалась под опекой приюта для больных и травмированных «бродяжек». «Клякса» уговорила зооврачей прооперировать собачку в долг и теперь занимается дальнейшей её судьбой.
Помочь «Кляксе» закрыть долг за операцию на лапках Черри можно по ниже указанным реквизитам:
Так случилось с собачкой Черри. Крохотулька с большими глазами гуляла сама по себе, пока однажды не попала под машину. Травмированная, она лежала на обочине дороги, пока её не подобрал сердобольный горожанин и не отвёз в ветклинику.
Там выяснилось, что животное получила перелом обеих задних лапок. Нашлись и хозяева Черри, которые так беспечно отпускали её одну навстречу опасностям. Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность за лечение травмировавшейся по их вине собаки, оплатить необходимые её операции, обеспечить уход хотя бы на время восстановления поломанных конечностей, они попросили ветеринаров… усыпить Черри.
К счастью, ветеринары отказались умертвлять вовсе не обречённое животное, и вскоре Черри оказалась под опекой приюта для больных и травмированных «бродяжек». «Клякса» уговорила зооврачей прооперировать собачку в долг и теперь занимается дальнейшей её судьбой.
Помочь «Кляксе» закрыть долг за операцию на лапках Черри можно по ниже указанным реквизитам:
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
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