Авито стал владельцем ведущих рекламных платформ AdRiver и Soloway

«Приобретение «AdRiver» и «Soloway» соответствует долгосрочной стратегии «Авито AdTech» по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд «Авито» позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе. Таким образом, бренды смогут расширить охват целевой аудитории и базу потенциальных клиентов», — прокомментировал сделку старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» Артём Кумпель.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Компания Авито объявила о покупке 100% акций группы компаний «Internest», куда входят система верификации и управления интернет-рекламой «AdRiver» и рекламная платформа для размещения баннеров и видео «Soloway». Сделка от 17 декабря 2024 года будет полностью завершена до конца года. При этом, руководство обеих компаний продолжит работу, а «AdRiver» сохранит независимость, чтобы клиенты могли, как и прежде, оценивать качество трафика и эффективность своих рекламных вложений.Что предлагают «AdRiver» и «Soloway»? «AdRiver» — это один из ведущих инструментов для проверки качества интернет-рекламы. Сервис позволяет не только отслеживать трафик, но и управлять размещением баннеров, что делает его удобным для владельцев сайтов. «Soloway» помогает запускать рекламу в формате видео и баннеров на самых разных платформах: от сайтов до Smart TV. Эти технологии активно используют крупные рекламодатели и агентства, что подчеркивает их высокий уровень.