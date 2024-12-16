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О морозах до -27°C в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь ожидается похолодание. В ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться до -21, а на севере до -27. Днём тоже будет холодно – до -14, и до -24 на севере.
В четверг, 19 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -16...-11, при прояснении до -21. Днём -11...-6, на севере до -16. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый, днём небольшой снег. Ночью -13...-11, днём -9...-7. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 20 декабря, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17...-12, на севере -27...-22. Днём -14...-9, на севере до -19, на крайнем севере до -24. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -16...-14, днём -12...-10. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 19 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -16...-11, при прояснении до -21. Днём -11...-6, на севере до -16. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый, днём небольшой снег. Ночью -13...-11, днём -9...-7. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 20 декабря, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17...-12, на севере -27...-22. Днём -14...-9, на севере до -19, на крайнем севере до -24. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -16...-14, днём -12...-10. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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