В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы стали чаще покупать книги по психологии. За осень в уральской столице спрос на литературу по эффективным взаимоотношениям, личной эффективности и позитивному мышлению вырос на 19%.Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, в топе у екатеринбуржцев бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно», продажи которой увеличились на 110% с сентября по ноябрь. Также спрос вырос на другую её книгу – «Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки» (+29%). Также вырос интерес к книгам Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (+49%) и Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях» (+23%). В среднем продажи. А за год на платформе среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги «Выгорание» Эмили и Амелии Нагоски – спрос вырос на 29% относительно осени 2023 года.Книжный интернет-магазин «Эксмо» также поделился топом самых популярных книг по психологии, которые у них покупали чаще всего с начала года. Так, на площадке самыми покупаемыми оказались книги Джона Стрелки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Марка Гоулстона, Филипа Голдберга «Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения» и Екатерины Тур ««Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению».