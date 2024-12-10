Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи Городской больницы Асбеста спасли 56-летнего пациента из Сухого Лога, у которого случилось редкое осложнение инфаркта миокарда — электрический шторм сердца. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.«Это проявление тяжёлой жизнеугрожающей аритмии, при котором остановки сердца происходят одна за другой», – пояснили в ДИПе.Пациенту стало плохо ещё на работе. Он почувствовал боли за грудиной, но не стал обращаться к врачам, надеясь, что всё пройдёт само. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось. В больницу он поступил в тяжёлом состоянии – приборы показывали пульс 30 ударов в минуту. Врачи диагностировали мужчине инфаркт миокарда и экстренно провели ему стентирование сосуда сердца для восстановления кровотока и сердечного ритма, а затем установили кардиостимулятор.После операции у мужчины случился электрический шторм. Сердцебиение было настолько частым, что в какой-то момент сердце останавливалось – это происходило семь раз, и семь раз врачи запускали сердце вновь, возвращая пациента к жизни. По словам заведующей кардиологического отделения асбестовской больницы Инны Строкиной, если бы мужчина ещё дольше тянул с госпитализацией, то его не смогли спасти.Сейчас мужчина уже выписан. Он находился под наблюдением врачей две недели. За это время его сердечный ритм полностью восстановился, и кардиостимулятор сняли за ненадобностью.