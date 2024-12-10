Возрастное ограничение 18+
Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Врачи Городской больницы Асбеста спасли 56-летнего пациента из Сухого Лога, у которого случилось редкое осложнение инфаркта миокарда — электрический шторм сердца. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Это проявление тяжёлой жизнеугрожающей аритмии, при котором остановки сердца происходят одна за другой», – пояснили в ДИПе.
Пациенту стало плохо ещё на работе. Он почувствовал боли за грудиной, но не стал обращаться к врачам, надеясь, что всё пройдёт само. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось. В больницу он поступил в тяжёлом состоянии – приборы показывали пульс 30 ударов в минуту. Врачи диагностировали мужчине инфаркт миокарда и экстренно провели ему стентирование сосуда сердца для восстановления кровотока и сердечного ритма, а затем установили кардиостимулятор.
После операции у мужчины случился электрический шторм. Сердцебиение было настолько частым, что в какой-то момент сердце останавливалось – это происходило семь раз, и семь раз врачи запускали сердце вновь, возвращая пациента к жизни. По словам заведующей кардиологического отделения асбестовской больницы Инны Строкиной, если бы мужчина ещё дольше тянул с госпитализацией, то его не смогли спасти.
Сейчас мужчина уже выписан. Он находился под наблюдением врачей две недели. За это время его сердечный ритм полностью восстановился, и кардиостимулятор сняли за ненадобностью.
«Это проявление тяжёлой жизнеугрожающей аритмии, при котором остановки сердца происходят одна за другой», – пояснили в ДИПе.
Пациенту стало плохо ещё на работе. Он почувствовал боли за грудиной, но не стал обращаться к врачам, надеясь, что всё пройдёт само. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось. В больницу он поступил в тяжёлом состоянии – приборы показывали пульс 30 ударов в минуту. Врачи диагностировали мужчине инфаркт миокарда и экстренно провели ему стентирование сосуда сердца для восстановления кровотока и сердечного ритма, а затем установили кардиостимулятор.
После операции у мужчины случился электрический шторм. Сердцебиение было настолько частым, что в какой-то момент сердце останавливалось – это происходило семь раз, и семь раз врачи запускали сердце вновь, возвращая пациента к жизни. По словам заведующей кардиологического отделения асбестовской больницы Инны Строкиной, если бы мужчина ещё дольше тянул с госпитализацией, то его не смогли спасти.
Сейчас мужчина уже выписан. Он находился под наблюдением врачей две недели. За это время его сердечный ритм полностью восстановился, и кардиостимулятор сняли за ненадобностью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12 декабря 2024
12 декабря 2024
В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо
07 декабря 2024
07 декабря 2024