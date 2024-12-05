Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге проезд в электротранспорте будет бесплатным два праздничных дня — 31 декабря и 1 января.Решение приняли городские власти.«Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов выступил с предложением ввести 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года бесплатный проезд на электротранспорте: в метро, трамвае, троллейбусе. А также сделать бесплатную парковку на время всех новогодних каникул с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года», — сообщает администрация города.Инициативу поддержал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он назвал это «приятным подарком для жителей и гостей города».В администрации добавили, что решение стало возможным в том числе благодаря введению с 1 августа системы брутто-контрактов в области перевозок, осуществляемых трамваями и троллейбусами.