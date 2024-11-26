На рынок Екатеринбурга везли 900 кг мяса без документов и рефрижераторов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге инспекторы обнаружили в машине предпринимателя 900 кг туш крупного рогатого скота.Мясо без документов и специального холодильного оборудования везли на рынок.«Груз перевозился без специального рефрижераторного оборудования, без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки и клейма, также не было сведений о происхождении продукции, ее дате выработки и сроках годности. Кроме того, были нарушены условия хранения мясной продукции: мясо перевозилось навалом, не было защищено от загрязнения», — сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.Там добавили, что «мясо следовало из колхоза, находящегося в Свердловской области, на екатеринбургский рынок». Машина была досмотрена на пересечении улиц Восточная-Куйбышева.Инспекторы потребовали изъять продукцию из оборота. «Туши переданы собственнику на ответственное, изолированное хранение до дальнейшего проведения процессуальных действий», — говорится в сообщении.