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Екатеринбуржцы планируют потратить на новогодний стол 10700 рублей
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодний стол в среднем 10700 рублей.
По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей, говорится в исследовании SuperJob.
Между тем, накрывать праздничный стол пока планируют только 56% екатеринбуржцев.
7% опрошенных заявили, что собираются встречать Новый год в одиночестве.
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодние подарки 18 тысяч рублей — это на 2,1 тысячи больше, чем годом ранее.
По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей, говорится в исследовании SuperJob.
Между тем, накрывать праздничный стол пока планируют только 56% екатеринбуржцев.
7% опрошенных заявили, что собираются встречать Новый год в одиночестве.
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодние подарки 18 тысяч рублей — это на 2,1 тысячи больше, чем годом ранее.
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