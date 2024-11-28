Екатеринбуржцы планируют потратить на новогодний стол 10700 рублей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодний стол в среднем 10700 рублей.По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей, говорится в исследовании SuperJob.Между тем, накрывать праздничный стол пока планируют только 56% екатеринбуржцев.7% опрошенных заявили, что собираются встречать Новый год в одиночестве.Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодние подарки 18 тысяч рублей — это на 2,1 тысячи больше, чем годом ранее.