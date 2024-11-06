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Из-за плохой уборки снега главы районов Екатеринбурга лишились премий
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Руководителей районов Екатеринбурга лишили премий. Об этом им сообщил мэр Алексей Орлов во время совещания, посвященного уборке улиц города, с чем, по мнению градоначальника, они справиться не смогли.
Он также пригрозил руководителям районов поставить кадровый вопрос, если ситуация с уборкой улиц не изменится.
По данным пресс-службе городской администрации, 6 и 7 ноября улицы уральской столицы очищали от снега 593 единицы техники и 789 дорожных рабочих. Сегодня, 8 ноября, снег убирают 156 единиц техники и 341 рабочий.
«Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки – поручение не исполнено. По дорогам и тротуарам перемещаются миллионы людей каждый день. Качество содержания улиц – вопрос безопасности. Этого терпеть нельзя. Главы районов депремированы – распоряжение я дал»,
– сказал на совещании градоначальник.
Он также пригрозил руководителям районов поставить кадровый вопрос, если ситуация с уборкой улиц не изменится.
По данным пресс-службе городской администрации, 6 и 7 ноября улицы уральской столицы очищали от снега 593 единицы техники и 789 дорожных рабочих. Сегодня, 8 ноября, снег убирают 156 единиц техники и 341 рабочий.
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