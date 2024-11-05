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Лишь четверть жителей Свердловской области чувствуют себя счастливыми

10.31 Пятница, 8 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики hh.ru опростили жителей Свердловской области и выяснили, что лишь четверть из них – 25% – чувствуют себя счастливыми. Остальные испытывают счастье реже или вообще не могут вспомнить, когда в последний раз его ощущали.

Периодически, два-три раза в неделю, счастье испытывают 18% жителей региона, не чаще одного раза за неделю это ощущение переживают 4%. Большинство 35% – испытывают счастье ещё реже. Ещё 18% не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

Самые счастливые люди, по данным аналитиков площадки, работают в сфере безопасности (40% опрошенных), на втором месте – сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (36%), за ними следуют юристы (34%).

Отвечая на вопрос, что может сделать их счастливыми, 59% жителей Свердловской области, ответили, что это «путешествия и отпуск». Ещё по 54% набрали варианты «повышение зарплаты» и «прогулки на свежем воздухе», по 47% – «общение с близкими и родными» и «общение с друзьями», 45% – «ощущение себя здоровым», 36% – «книги, фильмы, музыка», 34% – «карьерные успехи», 24% – «регулярное занятие спортом», по 21% – «дети» и «домашние животные», по 20% – «бьюти-процедуры» и «походы в театры, кино и на выставки», 13% – «шопинг», 12% – «рестораны и бары», 11% – «садоводство», 8% – «танцы». Радость от «соцсетей» получают только 6%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:39 Чиновник мэрии Екатеринбурга посетовал на дефицит чиновников в мэрии Екатеринбурга
12:54 Команда из Екатеринбурга выпустила приложение для любительниц бега
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