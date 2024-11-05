Погубившему двух человек уральцу предстоит отсиживать отмеренный судом срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Немного раньше пытался выйти на свободу уральский бизнесмен Александр Бачурин, по вине которого в ДТП погибли два человека. Он надеялся через суд добиться условно-досрочного освобождения.Смертельное ДТП Бачурин устроил в марте 2020 года, — напоминает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранним утром он вместе с супругой ехал в автомобиле марки «Lexus LX 570». На улице Розы Люксембург машина вышла из-под контроля водителя и врезалась в столб, попутно сбив 79-летнюю пешеходку. Женщина погибла, как и жена самого Бачурина, которая не смогла выбраться из загоревшегося «Лексуса».Данное ДТП рассматривалось осенью 2022 года Октябрьским районным судом Екатеринбурга. Судья признал Бачурова виновным в дорожной аварии и приговорил бизнесмена к 4 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии -поселении. В этом году экс--бизнесмен обратился в Камышловский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но срок ему не стали сокращать ни там, ни в Свердловском областном суде, куда дело передали дальше.