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На Уктусе с 11 ноября сразу на трёх улицах восстановят одностороннее движение
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сразу три улицы вновь станут односторонними. В следующий понедельник, 11 ноября, завершаются строительные работы на улице Рощинской, из-за которой менялась схема движения.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе, одностороннее движение будет восстановлено:
– На улице Яблоневой, в сторону Молодогвардейцев;
– На улице Шатровой, в сторону Якутской;
– На улице Алтайской, от пересечения с дорогой в микрорайон Светлый до Якутской, в сторону Якутской.
Отмечается, что участок Алтайской, от Рощинской до дороги в микрорайон Светлый, будет двусторонней.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе, одностороннее движение будет восстановлено:
– На улице Яблоневой, в сторону Молодогвардейцев;
– На улице Шатровой, в сторону Якутской;
– На улице Алтайской, от пересечения с дорогой в микрорайон Светлый до Якутской, в сторону Якутской.
Отмечается, что участок Алтайской, от Рощинской до дороги в микрорайон Светлый, будет двусторонней.
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