На Уктусе с 11 ноября сразу на трёх улицах восстановят одностороннее движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сразу три улицы вновь станут односторонними. В следующий понедельник, 11 ноября, завершаются строительные работы на улице Рощинской, из-за которой менялась схема движения.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе, одностороннее движение будет восстановлено:Отмечается, что участок Алтайской, от Рощинской до дороги в микрорайон Светлый, будет двусторонней.