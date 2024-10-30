В мэрии Екатеринбурга пожаловались на дефицит кадров

«Кадровая проблема есть в органах власти. С учётом того, что сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают вымываться уже чиновники в реальный сектор. Это становится достаточно серьёзной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на три года или просто увольняется, всё сложнее и сложнее найти ему замену»,