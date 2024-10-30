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В мэрии Екатеринбурга пожаловались на дефицит кадров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в эфире программы «Стенд» на «Четвёртом канале» рассказал о кадровой проблеме в мэрии. Он связал такую тенденцию с ростом зарплат в реальном секторе.
Можно отметить, что сейчас в Екатеринбурге проходит «реформа» органов городской власти, в ходе которой структурные подразделения мэрии преобразуются из управлений в департаменты. Так на смену ушедшей накануне с поста начальника управления физкультуры и спорта Людмиле Фитиной придёт уже начальник департамента. Ранее сообщалось, что такие изменения позволят повысить чиновникам зарплаты.
«Кадровая проблема есть в органах власти. С учётом того, что сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают вымываться уже чиновники в реальный сектор. Это становится достаточно серьёзной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на три года или просто увольняется, всё сложнее и сложнее найти ему замену»,
– посетовал чиновник.
Можно отметить, что сейчас в Екатеринбурге проходит «реформа» органов городской власти, в ходе которой структурные подразделения мэрии преобразуются из управлений в департаменты. Так на смену ушедшей накануне с поста начальника управления физкультуры и спорта Людмиле Фитиной придёт уже начальник департамента. Ранее сообщалось, что такие изменения позволят повысить чиновникам зарплаты.
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