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Команда из Екатеринбурга выпустила приложение для любительниц бега
Фото предоставлено клубом «Бегаешь как девочка»
Екатеринбургский беговой клуб «Бегаешь как девочка», известный своими массовыми забегами для женщин, выпустил собственное приложение для любительниц бега и прогулок.
Идея проекта «Бегаешь как девчонка» зародилась на Урале. Первый беговой клуб открылся в 2021 году в Екатеринбурге, затем в 2022 году – в Москве и Санкт-Петербурге. Также с 2022 года проект провёл серию масштабных забегов для женщин в уральской столице, которые считаются самыми массовыми в России среди женских беговых событий.
Кроме этого, команда дважды проводила совместные онлайн-забеги с такими проектами как «Ты не одна» в поддержку женщин, которые пострадали от насилия.
Изначально это был бесплатный беговой клуб. Сегодня «Бегаешь как девочка» – это онлайн-школа, но по субботам клуб всё ещё проводит бесплатные тренировки. И с сентября 2024 года у клуба заработало собственное приложение для бега.
Идея проекта «Бегаешь как девчонка» зародилась на Урале. Первый беговой клуб открылся в 2021 году в Екатеринбурге, затем в 2022 году – в Москве и Санкт-Петербурге. Также с 2022 года проект провёл серию масштабных забегов для женщин в уральской столице, которые считаются самыми массовыми в России среди женских беговых событий.
Кроме этого, команда дважды проводила совместные онлайн-забеги с такими проектами как «Ты не одна» в поддержку женщин, которые пострадали от насилия.
Изначально это был бесплатный беговой клуб. Сегодня «Бегаешь как девочка» – это онлайн-школа, но по субботам клуб всё ещё проводит бесплатные тренировки. И с сентября 2024 года у клуба заработало собственное приложение для бега.
«Бегаешь как девчонка – это беговое приложение для женщин, в котором ты найдешь самые важные функции для отслеживания бега, ходьбы, связь между физической активностью и эмоциями, поддержку тренера и ничего лишнего. Сейчас в приложении есть бесплатные уроки по технике бега и беговые медитации, которые можно слушать во время пробежек и прогулок»,
– рассказали в клубе.
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