Команда из Екатеринбурга выпустила приложение для любительниц бега





– рассказали в клубе. «Бегаешь как девчонка – это беговое приложение для женщин, в котором ты найдешь самые важные функции для отслеживания бега, ходьбы, связь между физической активностью и эмоциями, поддержку тренера и ничего лишнего. Сейчас в приложении есть бесплатные уроки по технике бега и беговые медитации, которые можно слушать во время пробежек и прогулок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский беговой клуб «Бегаешь как девочка», известный своими массовыми забегами для женщин, выпустил собственное приложение для любительниц бега и прогулок.Идея проекта «Бегаешь как девчонка» зародилась на Урале. Первый беговой клуб открылся в 2021 году в Екатеринбурге, затем в 2022 году – в Москве и Санкт-Петербурге. Также с 2022 года проект провёл серию масштабных забегов для женщин в уральской столице, которые считаются самыми массовыми в России среди женских беговых событий.Кроме этого, команда дважды проводила совместные онлайн-забеги с такими проектами как «Ты не одна» в поддержку женщин, которые пострадали от насилия.Изначально это был бесплатный беговой клуб. Сегодня «Бегаешь как девочка» – это онлайн-школа, но по субботам клуб всё ещё проводит бесплатные тренировки. И с сентября 2024 года у клуба заработало собственное приложение для бега.