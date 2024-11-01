В Свердловской области продолжит бушевать ветер

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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МЧС Свердловской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 4 ноября. В этот день по области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а в ночь с 3 на 4 ноября — до 28 м/с. Также на дорогах может образоваться гололедица.Спасатели напоминают жителям области соблюдать меры предосторожности. При сильном ветре лучше избегать рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, которые могут стать опасными. Не рекомендуется прятаться у стен зданий — ветровой поток здесь может быть особенно сильным. Водителям также стоит парковать автомобили подальше от деревьев и временных сооружений.Особое внимание стоит уделить обуви. Чтобы избежать скольжения, рекомендуется выбирать обувь с хорошим сцеплением с поверхностью. Двигаться следует аккуратно, наступая на всю стопу. В случае падения спасатели советуют сгруппироваться, чтобы минимизировать возможные травмы.В случае необходимости помощи звоните по телефону «112».