Бастрыкин снова взял на контроль жалобы вокруг добычи базальта в свердловском посёлке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил возбудить уголовное дело из-за новых жалоб жителей поселка Зюзельский в Свердловской области. В обращении, отправленном через социальную сеть «ВКонтакте», местные жители выразили недовольство результатами проверки открытия карьера по добыче базальта.Жители опасаются, что буровые работы рядом с их домами могут негативно сказаться на их здоровье и загрязнить единственный источник водозабора. Также они сообщают, что вода, поступающая в дома, стала непригодной для питья, и им приходится за свой счёт покупать бутилированную воду.Эта ситуация уже обсуждалась в СМИ, и Бастрыкин взял её под контроль. Региональное следственное управление проводило проверку, но уголовное дело не было возбуждено. В связи с новыми жалобами Бастрыкин поручил Константину Мирошниченко, и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области, возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.