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В Свердловской области автоинспекторы сообщают о гололедице на трассах
Фото: УГИБДД по Свердловской области (на фото: 10 км автодороги "Нижняя Тура- Качканар")
На дорогах Свердловской области появилась гололедица, сообщают в ГИБДД региона. Сотрудники напоминают, что гололёд создаёт дополнительные риски для водителей, так как способствует потере управления и, следовательно, увеличению аварийности.
ГИБДД Свердловской области напоминает водителям о необходимости перестроить манеру вождения с учётом зимних условий. Автоинспекторы рекомендуют снижать скорость, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, чтобы минимизировать риски при движении по скользким дорогам.
Дорожная полиция по каждому случаю взаимодействует с дорожными службами, передаёт информацию и принимает меры надзорного реагирования для приведения дорог в безопасное состояние,
— сообщает пресс-служба ведомства
ГИБДД Свердловской области напоминает водителям о необходимости перестроить манеру вождения с учётом зимних условий. Автоинспекторы рекомендуют снижать скорость, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, чтобы минимизировать риски при движении по скользким дорогам.
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