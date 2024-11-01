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В Свердловской области автоинспекторы сообщают о гололедице на трассах

12.05 Суббота, 2 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области (на фото: 10 км автодороги "Нижняя Тура- Качканар")
На дорогах Свердловской области появилась гололедица, сообщают в ГИБДД региона. Сотрудники напоминают, что гололёд создаёт дополнительные риски для водителей, так как способствует потере управления и, следовательно, увеличению аварийности.

Дорожная полиция по каждому случаю взаимодействует с дорожными службами, передаёт информацию и принимает меры надзорного реагирования для приведения дорог в безопасное состояние,

— сообщает пресс-служба ведомства

ГИБДД Свердловской области напоминает водителям о необходимости перестроить манеру вождения с учётом зимних условий. Автоинспекторы рекомендуют снижать скорость, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, чтобы минимизировать риски при движении по скользким дорогам.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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