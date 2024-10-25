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«Сказку про световозвращатели» рассказали студенты РГППУ
Иллюстрация: студенты РГППУ / shmakodyavki.tilda.ws/skazkasvet
Студенты факультета дизайна Российского государственного профессионально-педагогического университета сочинили «Сказку про световозвращатели» и рассказали её посредством интернет-технологий.
«Сказка про световозвращатели» предназначена для всей семьи, а целью преследует уменьшить количество трагедий на российских (и, в частности, на свердловских) автодорогах. В ней, световозвращающие элементы на предметах одежды представлены волшебными талисманами, которые были дарованы людям Луной. С помощью этих талисманов, согласно сказке, жителей сказочного королевства перестали давить на дорогах бегающие там животные со светящимися глазами.
Сказку студенты-дизайнеры сочиняли при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области. Они нарисовали к ней оживающие иллюстрации и выложили всё это великолепие в общий доступ на сайт. Получилось очень симпатично, неординарно, интересно и полезно. Осталось только студентам РГППУ сочинить ещё сказку для водителей «зверей со светящимися глазами», которая бы сподвигла бы ездить их осторожней по загородным дорогам, где бегают звери, у которых нет ни светящихся глаз, ни световозвращающих элементов.
«Сказка про световозвращатели» предназначена для всей семьи, а целью преследует уменьшить количество трагедий на российских (и, в частности, на свердловских) автодорогах. В ней, световозвращающие элементы на предметах одежды представлены волшебными талисманами, которые были дарованы людям Луной. С помощью этих талисманов, согласно сказке, жителей сказочного королевства перестали давить на дорогах бегающие там животные со светящимися глазами.
Сказку студенты-дизайнеры сочиняли при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области. Они нарисовали к ней оживающие иллюстрации и выложили всё это великолепие в общий доступ на сайт. Получилось очень симпатично, неординарно, интересно и полезно. Осталось только студентам РГППУ сочинить ещё сказку для водителей «зверей со светящимися глазами», которая бы сподвигла бы ездить их осторожней по загородным дорогам, где бегают звери, у которых нет ни светящихся глаз, ни световозвращающих элементов.
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