Возрастное ограничение 18+
Глава Екатеринбурга поручил расширить сеть площадок для выгула собак
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил расширить сеть площадок для выгула собак.
«В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми», — цитирует мэра официальный портал Екатеринбурга.
По данным администрации, сейчас площадки для выгула есть в разных районах, но их недостаточно. Так, в восьми районах, по данным чиновников, расположены 26 площадок для выгула.
Помимо этого, «пространства» для животных есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.
«В следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», – поставил задачу мэр города. Он поручил проработать список подходящих локаций.
В мэрии отмечают, что сейчас в Екатеринбурге есть также 18 дворовых площадок, обустройство которых инициируют сами горожане. Речь о придомовых территориях, реконструируемых по программе «Формирование современной городской среды».
«В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми», — цитирует мэра официальный портал Екатеринбурга.
По данным администрации, сейчас площадки для выгула есть в разных районах, но их недостаточно. Так, в восьми районах, по данным чиновников, расположены 26 площадок для выгула.
Помимо этого, «пространства» для животных есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.
«В следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», – поставил задачу мэр города. Он поручил проработать список подходящих локаций.
В мэрии отмечают, что сейчас в Екатеринбурге есть также 18 дворовых площадок, обустройство которых инициируют сами горожане. Речь о придомовых территориях, реконструируемых по программе «Формирование современной городской среды».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
24 октября 2024
24 октября 2024
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
29 октября 2024
29 октября 2024
Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
26 октября 2024
26 октября 2024