Глава Екатеринбурга поручил расширить сеть площадок для выгула собак

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил расширить сеть площадок для выгула собак.«В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми», — цитирует мэра официальный портал Екатеринбурга.По данным администрации, сейчас площадки для выгула есть в разных районах, но их недостаточно. Так, в восьми районах, по данным чиновников, расположены 26 площадок для выгула.Помимо этого, «пространства» для животных есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.«В следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», – поставил задачу мэр города. Он поручил проработать список подходящих локаций.В мэрии отмечают, что сейчас в Екатеринбурге есть также 18 дворовых площадок, обустройство которых инициируют сами горожане. Речь о придомовых территориях, реконструируемых по программе «Формирование современной городской среды».