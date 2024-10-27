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79 детей-сирот из Каменска-Уральского и посёлка Ачит получили жильё
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области 79 воспитанников детских домов в Каменске-Уральском и посёлке Ачит получили жильё. На покупку этих квартир для детей-сирот из фонда жилищного строительства региона выделялся 251 миллион рублей.
Как рассказали в областном департаменте информполитики, из этой суммы 226,6 миллиона рублей были направлены на строительство восьмиэтажного трёхсекционного монолитного дома в Каменске-Уральском, общая жилая площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров. Квартиры передавались с готовой отделкой: с уложенным ламинатом, установленными натяжными потолками и водонагревателями в санузлах.
Остальная сумма ушла на выкуп десяти квартир в новом четырёхэтажном доме на улице Кусакина в посёлке Ачит, общая площадь которых составила 335 квадратных метров. В каждой квартире к моменту передачи ключей была выполнена внутренняя отделка. Кроме того, все квартиры были оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
Как рассказали в областном департаменте информполитики, из этой суммы 226,6 миллиона рублей были направлены на строительство восьмиэтажного трёхсекционного монолитного дома в Каменске-Уральском, общая жилая площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров. Квартиры передавались с готовой отделкой: с уложенным ламинатом, установленными натяжными потолками и водонагревателями в санузлах.
Остальная сумма ушла на выкуп десяти квартир в новом четырёхэтажном доме на улице Кусакина в посёлке Ачит, общая площадь которых составила 335 квадратных метров. В каждой квартире к моменту передачи ключей была выполнена внутренняя отделка. Кроме того, все квартиры были оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
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