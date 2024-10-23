Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге местная жительница пыталась через суд заставить Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина записать её на приём к врачу, который ей понравился, для лечения перелома.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, женщина начиналась об одном из врачей хороших отзывов и захотела попасть к нему на приём, но, когда дело дошло за записи, оказалось, что ей нужно к другому специалисту, так как доктор, у которого ей хотелось лечиться, имеет иную специализацию. Женщина согласилась записаться к другому врачу. Но потом она нашла о нём в интернете негативные отзывы и пошла с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга с просьбой признать необоснованным отказ института в записи к желаемому специалисту, а запись к другому врачу – навязыванием ненужной услуги.В суде представители института пояснили, что пациентка сама согласилась на запись к другому специалисту после того, как ей объяснили разницу в образовании, квалификации и графике работы врачей, а также то, что тот врач, к которому она хотела попасть, не занимается лечением переломов. Кроме того, у женщины всегда оставалась возможность отказаться от приёма.Так как права пациентки не были нарушены, суд в удовлетворении требований отказал. Женщина также попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но своего всё равно не добилась.