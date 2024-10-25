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Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также они предупреждают о тумане ночью и утром.
Сегодня, 28 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег и дождь. Днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днём +1...+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром туман. Ночью -5...0°C, днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём без существенных осадков. Ночью -2...0°C, днём +2...+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 30 октября, в области с прояснениями, местами также снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман. Ночью -6...-1°C, днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -3...-1°C, днём +2...+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 28 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег и дождь. Днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днём +1...+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 29 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром туман. Ночью -5...0°C, днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём без существенных осадков. Ночью -2...0°C, днём +2...+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 30 октября, в области с прояснениями, местами также снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман. Ночью -6...-1°C, днём 0...+5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -3...-1°C, днём +2...+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Дожди и мокрый снег обещают синоптики в Свердловской области
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