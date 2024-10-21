В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спрос на эвакуаторы в России за последний год увеличился на 15%, и особенно активно россияне обращаются за этими услугами в начале холодного сезона. Как сообщает Авито Услуги, с 30 сентября по 7 октября 2024 года интерес к эвакуации автомобилей вырос ещё на 3% по всей стране.По словам Евгении Лазаревой, руководителя категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах», эвакуаторы помогают не только в экстренных случаях, но и при переезде, транспортировке машин на большие расстояния или доставке автомобилей в автосервис. Больше всего за последний год услугами эвакуаторов пользовались жители Ярославля (+178%), Башкортостана (+143%) и Тюмени (+114%).Согласно данным аналитиков Авито Услуг, наибольший спрос на эвакуацию был среди владельцев легковых автомобилей. В октябре 2024 года их эвакуировали на 66% чаще, чем в октябре прошлого года. Особенно выделяется категория машин бизнес-класса, для которых частота эвакуации выросла на 62%. Спрос на эвакуацию такого транспорта подтолкнул мастеров нарастить предложение — оно увеличилось на 178%.Второе место по количеству обращений за эвакуацией занимают мотоциклы: с начала октября мотоциклисты стали пользоваться услугами эвакуаторов на 4% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Число предложений для эвакуации мотоциклов также подскочило — их стало больше на 167%.На третьем месте оказались автобусы и микроавтобусы. Осенью 2024 года владельцы этого транспорта стали обращаться к эвакуаторщикам на 57% чаще, чем год назад. Чтобы соответствовать растущему спросу, исполнители нарастили количество предложений на 155%.