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«Скелетик» на лапках попал в екатеринбургский приют и ищет новый дом
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Пожилая собачка найдена городских улицах в жутком состоянии. Бродившая много дней без еды, она исхудала до крайней степени истощения и стала похожа на живой скелетик.
Собаку от холодов с улицы забрали в екатеринбургский зооприют «Клякса». Там «проторенной дорожкой» животное доставили на осмотр к ветеринарам, где спасителям животных дали обнадёживающее заключение: малышка старенькая, слепенькая, ослабленная, но при должном уходе и заботе сможет ещё пожить отмеренный ей собачий срок.
Собачонке дали новую кличку — «Баба Поля» — и сейчас откармливают до положенного такой породе веса. Заодно присматривают новый дом и предлагают желающим взять на себя хлопоты о старушке сообщать об этом желании в «Кляксу».
К слову, новый дом ищет и котёнок Костик, который тоже был подобран с улицы. Кишочки ему доктора подлечили, дырку на животике зашили. Теперь котёнок идёт на поправку и уже совсем не похож на того замученного малыша, чья жизнь была в большой опасности.
Собаку от холодов с улицы забрали в екатеринбургский зооприют «Клякса». Там «проторенной дорожкой» животное доставили на осмотр к ветеринарам, где спасителям животных дали обнадёживающее заключение: малышка старенькая, слепенькая, ослабленная, но при должном уходе и заботе сможет ещё пожить отмеренный ей собачий срок.
Собачонке дали новую кличку — «Баба Поля» — и сейчас откармливают до положенного такой породе веса. Заодно присматривают новый дом и предлагают желающим взять на себя хлопоты о старушке сообщать об этом желании в «Кляксу».
К слову, новый дом ищет и котёнок Костик, который тоже был подобран с улицы. Кишочки ему доктора подлечили, дырку на животике зашили. Теперь котёнок идёт на поправку и уже совсем не похож на того замученного малыша, чья жизнь была в большой опасности.
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