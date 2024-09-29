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В клинику екатеринбургского ветдоктора Тебенькова попал очень «тяжёлый» которебёнок
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В ветеринарной клинике доктора Тебенькова рассматривают очень тяжёлый случай. Через зооприют «Клякса» сюда попал котёнок с дыркой на животе и серьёзным осложнением и-за этой травмы.
Как четырехлапый малыш получил свою травму, остаётся только гадать. А вот времени гадать, сумеет ли он вылечиться, — нет. Дело в том, что через дырку на животе Костика (так назвали котёнка) выпали внутренние органы. И произошло это, по всей видимости, достаточно давно —выпавшие кишочки уже подсохли их остаётся только вырезать. А там будет стоять вопрос, справится ли организм с травмой и её последствиями. Шансы, что молодой котёнок сумеет пережить такую беду, довольно большие.
Опекой котёнка Костика занимается екатеринбургский приют для больных и травмированных животных «Клякса». И финансовую помощь на оплату операции и последующего восстановительного лечения можно переводить по реквизитам приюта:
К слову, многие из тех животных, которым помогла «Клякса» в трудную минуту, требуется новый кров и заботливое внимание людей. Да, «Клякса» вылеченных животных оставляет у себя, но стая бедолаг очень уж большая, и, конечно, проблема пристроя всегда стоит очень остро. Но желающие взять к себе собаку или кошку из числа «кляксиных» подопечных должны быть готовы к двум вещам. Во-первых, у всех питомцев «Кляксы» страшное прошлое, поэтому уход и внимание к ним требуются особые, совсем не такие, как к здоровым зверям. Во-вторых, абы кому «кляксовцы» собак и кошек не отдают, и придётся пройти очень жёсткий «кастинг», чтобы доказать серьёзность намерений, ответственность и любовь к животным.
Как четырехлапый малыш получил свою травму, остаётся только гадать. А вот времени гадать, сумеет ли он вылечиться, — нет. Дело в том, что через дырку на животе Костика (так назвали котёнка) выпали внутренние органы. И произошло это, по всей видимости, достаточно давно —выпавшие кишочки уже подсохли их остаётся только вырезать. А там будет стоять вопрос, справится ли организм с травмой и её последствиями. Шансы, что молодой котёнок сумеет пережить такую беду, довольно большие.
Опекой котёнка Костика занимается екатеринбургский приют для больных и травмированных животных «Клякса». И финансовую помощь на оплату операции и последующего восстановительного лечения можно переводить по реквизитам приюта:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
К слову, многие из тех животных, которым помогла «Клякса» в трудную минуту, требуется новый кров и заботливое внимание людей. Да, «Клякса» вылеченных животных оставляет у себя, но стая бедолаг очень уж большая, и, конечно, проблема пристроя всегда стоит очень остро. Но желающие взять к себе собаку или кошку из числа «кляксиных» подопечных должны быть готовы к двум вещам. Во-первых, у всех питомцев «Кляксы» страшное прошлое, поэтому уход и внимание к ним требуются особые, совсем не такие, как к здоровым зверям. Во-вторых, абы кому «кляксовцы» собак и кошек не отдают, и придётся пройти очень жёсткий «кастинг», чтобы доказать серьёзность намерений, ответственность и любовь к животным.
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