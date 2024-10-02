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В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки в Свердловской области площадь природных пожаров выросла более чем в три раза. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 3 октября 02.00, в регионе действовало 4 пожара на площади 16 гектаров. Вчера огнеборцы сообщали о двух пожаров на площади 5 гектаров.
Напомним, особый противопожарный режим в области продлили до 11 октября.
По данным лесопожарной службы на 3 октября 02.00, в регионе действовало 4 пожара на площади 16 гектаров. Вчера огнеборцы сообщали о двух пожаров на площади 5 гектаров.
Напомним, особый противопожарный режим в области продлили до 11 октября.
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