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Ещё один природный пожар вспыхнул в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
За минувшие сутки в Свердловской области вспыхнул ещё один природный пожар. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 2 октября 02.00, на землях лесного фонда области действовало 2 пожара на площади 5 гектаров. Вчера сообщалось об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
Напомним, что из-за сухой погоды синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. Также в Свердловской области продлили особый противопожарный режим.
По данным лесопожарной службы на 2 октября 02.00, на землях лесного фонда области действовало 2 пожара на площади 5 гектаров. Вчера сообщалось об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
Напомним, что из-за сухой погоды синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. Также в Свердловской области продлили особый противопожарный режим.
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