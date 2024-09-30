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В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 11 октября
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Из-за пожароопасной обстановки в Свердловской области продлили особый противопожарный режим почти на две недели – до 11 октября.
Об этом на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности сообщил глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает URA.RU. По его словам, поводом для продления противопожарного режима стала сухая погода.
Напомним, что сейчас в регионе действует один природный пожар на площади двух гектаров.
Об этом на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности сообщил глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, передает URA.RU. По его словам, поводом для продления противопожарного режима стала сухая погода.
Напомним, что сейчас в регионе действует один природный пожар на площади двух гектаров.
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